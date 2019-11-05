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Целых 700 лошадей!: Заезд самой мощной Волги в истории показали на видео

Комментариев: 1
Конечно, у авто доработана подвеска и установлены современные дисковые тормоза.
Конечно, у авто доработана подвеска и установлены современные дисковые тормоза
Конечно, у авто доработана подвеска и установлены современные дисковые тормоза
Скриншот видео

Вряд ли когда-то в истории была “Волга“ с более мощным двигателем. Тюнинг мастера оборудовали советский автомобиль двигателем, мощностью 700 л. с. В Сети появилось видео разгона этой машины.

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Тюнинг-проект окрестили Волга КГБ. Под капотом авто установлен турбомотор Toyota с давлением наддува в 1,2 бара.

На задние колеса приходится 900 Н∙м крутящего момента. Волга так жжет резину на старте, что разгон до 100 км/ч и не мерили. Зато известно, что со 100 до 200 км/ч авто едет за 7,26 с - быстрее Nissan GT-R.

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Конечно, у авто доработана подвеска и установлены современные дисковые тормоза. А еще появились распорки, каркас безопасности и ковшеобразные кресла.

Ранее сообщалось, что обычный Volkswagen Golf оборудовали мотором на 1150 “лошадей“ - видео заезда.

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Теги: Волга, замена двигателя, видео
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
navigator2    05.11.2019, 16:20
Оценка:  0
navigator2
"установлен турбомотор Toyota"
якось не скрепно
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