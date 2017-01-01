Редчайший тюнингованный Mercedes C-Class продавали в Сети всего за 1000 долларов

Этот фиолетовый Mercedes-Benz C-Class 2000 года отличается не только ярким цветом и странная приставка C38 добавлена не случайно.

В США выставили на продажу очень редкий Mercedes-Benz C-Class 2000 года года, в тюнинге от RENNtech. Об этом сообщается на ютуб-канале LegitStreetCars.

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Ателье RENNtech было создано в 1999 году и Mercedes-Benz C-Class был как раз одним из его первых творений. Учитывая состояние и редкость авто, стоимость за которую купили машину блогеры поражает - всего 1000 долларов.

Этот фиолетовый Mercedes-Benz C-Class 2000 года отличается не только ярким цветом и странная приставка C38 добавлена не случайно. Дело в том, что стандартную 3,2-литровую "шестерку" раскачали до объема 3,8 литра.

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Правда, насколько изменилась мощность официально не уточняется, но предположительно производительность улучшили с 215 до 291 л.с.

Ранее сообщалось, что в Киеве через год на том же перекрестке машины провалились в яму из-за прорыва трубы.