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Старенький ГАЗ 21 Волга оборудовали "начинкой" седана Toyota Cresta

Комментариев: 1
Старенький ГАЗ 21 Волга дополнили техникой японского седана Toyota Cresta.
Старенький ГАЗ 21 Волга оборудовали "начинкой" седана Toyota Cresta
© avito.ru
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Старенький ГАЗ 21 Волга оборудовали "начинкой" седана Toyota Cresta
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Не все ценители автомобилей с классическим дизайном ценят их оригинальную “начинку“. Вот, если бы машина была старой, но ездила, как современный спорткар, вот тогда самое оно. 

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Примерно такое решение приняли мастера из Черногорска. Старенький ГАЗ 21 Волга дополнили техникой японского седана Toyota Cresta (а именно - ходовой частью, вместе с мотором 1JZ-GE, “автоматом“, полным приводом и системой выпуска).

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Также поработали и над дизайном. Переднюю панель сохранили почти в оригинальном виде, а сам салон снабдили белоснежным кожзамом.

Завершив проект владелец решил продать свою эксклюзивную Волгу - автомобиль оценили в немаленькие 28 000 долларов.

Ранее сообщалось, что в Одессе засветился очень агрессивный Гелендваген Brabus.

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Теги: ГАЗ 21 Волга, Toyota Cresta, тюнинг
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
navigator2    08.11.2019, 16:37
Оценка:  +1
navigator2
58000$ Ха ха г-вно пром!
тільки упоротому скрепному ватану це продасть
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