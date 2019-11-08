Старенький ГАЗ 21 Волга оборудовали "начинкой" седана Toyota Cresta

Старенький ГАЗ 21 Волга дополнили техникой японского седана Toyota Cresta.

Не все ценители автомобилей с классическим дизайном ценят их оригинальную “начинку“. Вот, если бы машина была старой, но ездила, как современный спорткар, вот тогда самое оно.

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Примерно такое решение приняли мастера из Черногорска. Старенький ГАЗ 21 Волга дополнили техникой японского седана Toyota Cresta (а именно - ходовой частью, вместе с мотором 1JZ-GE, “автоматом“, полным приводом и системой выпуска).

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Также поработали и над дизайном. Переднюю панель сохранили почти в оригинальном виде, а сам салон снабдили белоснежным кожзамом.

Завершив проект владелец решил продать свою эксклюзивную Волгу - автомобиль оценили в немаленькие 28 000 долларов.

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