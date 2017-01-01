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Неожиданно: Мастера превратили старый Volkswagen Beetle в крутой Запорожец

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Силовая структура кузова осталась от донора, а вот спереди и сзади появился новый стеклопластиковый обвес.
Неожиданно: Мастера превратили старый Volkswagen Beetle в крутой Запорожец
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Неожиданно: Мастера превратили старый Volkswagen Beetle в крутой Запорожец
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Еще одно любопытное объединение достаточно разных авто. В этот раз - ЗАЗ-965 и VW Beetle. О тюнинге ателье “Автоностальгия“ рассказал Автоцентр.

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За основу взяли VW Beetle, а затем с помощью пластической операции сделали из него ЗАЗ-965. Силовая структура кузова осталась от донора, а вот спереди и сзади появился новый стеклопластиковый обвес.

Задние фонари с бесцветными плафонами также выдержаны в стиле ретро. Двигатель стоит спереди - это “фольксвагеновский“ TSI. Интересная и звезда на капоте, выполненная в дизайне родной эмблемы ЗАЗ-965.

Ранее сообщалось, что старенький ГАЗ 21 Волга оборудовали “начинкой“ седана Toyota Cresta.

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Теги: ЗАЗ-965, VW Beetle, тюнинг
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