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Культовый DeLorean из “Назад в будущее“ превратили в крутой электрокар с автопилотом

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У авто есть набор GPS-антенн, которые позволяют отследить положение автомобиля с точностью до нескольких сантиметров.
Есть у разработки и практическое значение
Есть у разработки и практическое значение
Скриншот видео

Ставший культовым после трилогии “Назад в будущее“ автомобиль DeLorean превратили в беспилотный электроавтомобиль. Об этом сообщает Авто24.

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Необычное транспортное средство создали фанаты серии фильмов из Стэндфордского университета. Машину назвали Marty (расшифровывается, как Multiple Actuator Research Test bed for Yaw - Исследовательская Платформа на Цепных Соленоидах для рыскания), что сопадает с именем одного из главных героев фильма.

У авто есть набор GPS-антенн, которые позволяют отследить положение автомобиля с точностью до нескольких сантиметров. Автомобиль настроили под дрифт и теперь он в автоматическом режиме выполняет сложнейшие трюки.

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Есть у разработки и практическое значение - создание более безопасного автопилота, который сможет “контролировать ситуацию в неконтролируемых условиях“ - как, например, появление пешехода на пути.

Ранее сообщалось, что легендарный городской автобус Ikarus 260 поставили на рельсы - видео.

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Теги: DeLorean, Стэндфордский университет, разработка, электрокар
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