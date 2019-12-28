УАЗ Буханка получит новую необычную версию для вылазок на природу

Пока что это только рендеры, но у автодома есть все шансы попасть на конвейер.

Появились изображения нового автомобиля-кемпера на базе знаменитой “Буханки“ УАЗ-2206/3303. Об этом сообщает Автоновости.

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Пока что это только рендеры, но у автодома есть все шансы попасть на конвейер. Разработано два исполнения - с низкой подъемной, средней подъемной и высокой стационарной крышей из стеклопластика. Под крышей обустроено спальное место с окошками и москитными сетками.

На сайте производителя даже провели опрос, чтобы выяснить, сколько потенциальные клиенты готовы доплачивать за такую опцию. Правда, большинство респондентов не готовы переплачивать больше 1500 долларов.

Ранее сообщалось, что новый “пассажирский“ Mercedes-Benz Sprinter впервые засняли в Украине.