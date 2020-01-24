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В Украине начали переводить на газ даже люксовые авто

Комментариев: 1
Отмечается, что все больше роскошных автомобилей переводят на газ.
Многие богатые люди в Украине тоже оказываются экономными
Многие богатые люди в Украине тоже оказываются экономными
Скриншот youtube

Казалось, что если у тебя есть деньги на крутой Bentley, то и на топливо должно хватить. Тем не менее, многие богатые люди в Украине тоже оказываются экономными.

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Отмечается, что все больше роскошных автомобилей переводят на газ. Так, на столичном СТО “Мотор-Газ“ установили ГБО на Bentley Flying Spur.

Ранее там же перевели на газ двухдверный Continental GT с таким же 6,0-литровым W12 твин-турбо.

Говоря о Бентли, два газовых баллона поставили в багажнике. Динамика не пострадала, зато Bentley Flying Spur стал заметно экономичнее.

Ранее сообщалось, что на марафоне Dakar Rally автомобиль дважды перевернулся и продолжил гонку - видео/

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Теги: ГБО, роскошные авто, экономия
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Комментариев (1)
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navigator2    24.01.2020, 19:36
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navigator2
типу купив кросовки за 1000 баксов і економить на шнурках ))
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