В Украине начали переводить на газ даже люксовые авто

Отмечается, что все больше роскошных автомобилей переводят на газ.

Многие богатые люди в Украине тоже оказываются экономными Скриншот youtube

Казалось, что если у тебя есть деньги на крутой Bentley, то и на топливо должно хватить. Тем не менее, многие богатые люди в Украине тоже оказываются экономными.

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Отмечается, что все больше роскошных автомобилей переводят на газ. Так, на столичном СТО “Мотор-Газ“ установили ГБО на Bentley Flying Spur.

Ранее там же перевели на газ двухдверный Continental GT с таким же 6,0-литровым W12 твин-турбо.

Говоря о Бентли, два газовых баллона поставили в багажнике. Динамика не пострадала, зато Bentley Flying Spur стал заметно экономичнее.

Ранее сообщалось, что на марафоне Dakar Rally автомобиль дважды перевернулся и продолжил гонку - видео/