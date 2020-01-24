В Украине начали переводить на газ даже люксовые авто
Отмечается, что все больше роскошных автомобилей переводят на газ.
Казалось, что если у тебя есть деньги на крутой Bentley, то и на топливо должно хватить. Тем не менее, многие богатые люди в Украине тоже оказываются экономными.
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Отмечается, что все больше роскошных автомобилей переводят на газ. Так, на столичном СТО “Мотор-Газ“ установили ГБО на Bentley Flying Spur.
Ранее там же перевели на газ двухдверный Continental GT с таким же 6,0-литровым W12 твин-турбо.
Говоря о Бентли, два газовых баллона поставили в багажнике. Динамика не пострадала, зато Bentley Flying Spur стал заметно экономичнее.
Ранее сообщалось, что на марафоне Dakar Rally автомобиль дважды перевернулся и продолжил гонку - видео/
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