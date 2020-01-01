Полностью электрический Богдан выехал на тестовые поездки в Луцке
В Луцке в тестовую эксплуатацию выехал промышленный образец экспериментального восьмиметрового электробуса ЗЕТ 8-120, сообщает AUTO-Consulting.
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Собирали экологический автобус на местном заводе электротранспорта. Идея, разработки и реализация полностью украинские.
За основу был взят кузов маршрутного автобуса Богдан А092, который после капитального ремонта оснастили электродвигателем и комплектом аккумуляторных батарей суммарной мощностью 110 кВт - ч.
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Электродвигатель украинского производства АІР132М8Х2. Комплект батарей поставляется из Китая.
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Дальность поездки нового электробуса на одной зарядке составляет около 200 км в зависимости от рельефа местности
Ранее сообщалось, что известные компании начинают отказываться от электрокаров.
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