Полностью электрический Богдан выехал на тестовые поездки в Луцке

Идея по переоборудованию маршруток в электробусы была предложена луцкими мастерами еще в 2016 году.

В тестовую поездку выехал первый украинский промышленный образец электробуса ЗЕТ 8-120 AUTO-Consulting

В Луцке в тестовую эксплуатацию выехал промышленный образец экспериментального восьмиметрового электробуса ЗЕТ 8-120, сообщает AUTO-Consulting.

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Собирали экологический автобус на местном заводе электротранспорта. Идея, разработки и реализация полностью украинские.

За основу был взят кузов маршрутного автобуса Богдан А092, который после капитального ремонта оснастили электродвигателем и комплектом аккумуляторных батарей суммарной мощностью 110 кВт - ч.

Перед переоборудованием автобус прошел полный капитальный ремонт на Луцком заводе электротранспорта AUTO-Consulting

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Электродвигатель украинского производства АІР132М8Х2. Комплект батарей поставляется из Китая.

Электробус в ходе тестового пробега в 100 км израсходовал 55 кВт - ч электроэнергии AUTO-Consulting

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Дальность поездки нового электробуса на одной зарядке составляет около 200 км в зависимости от рельефа местности

Ранее сообщалось, что известные компании начинают отказываться от электрокаров.