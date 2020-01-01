В Сети заговорили о "кирпичном" автомобиле Volvo - фото тюнинга
В Украине смогли сделать Volvo еще прочнее, сообщает autocentre
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В сети появилось изображение немолодого седана Volvo укрепленного по поверхности кирпичами. Идея настолько попала в точку, что о ней заговорили и зарубежные автомобильные издания, в частности и Carscoops.
Автор подобного тюнинга таким лаконичным способом сообщал о возможностях гибкой клинкерной плитки. О чем и сообщал на заднем стекле. При этом работа плиточника выполнена безупречно.
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Плитка нанесена на всю поверхность автомобиля, которую обычно окрашивают: крышу, стойки, колесные арки автомобиля. Оклеенные капот, багажник, двери и даже лючок бензобака могут открываться и закрываться.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах создают электрокар из необычного пластика.
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