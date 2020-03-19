Сын потратил почти 40 лет на выкуп раритетного автомобиля отца

Марвин Пфенинг купил Volkswagen Type 3 в 1967 году, а спустя 38 лет сын подарил ему восстановленный автомобиль.

Марвин Пфенинг приобрел Volkswagen Brunswick Blue Type 3 за $ 2200 в 1967 году. Об этом сообщает Мотор. Некоторое время автомобиль был в семье, после чего его передарили соседям. Спустя еще какое то время машина попала на задний двор, где “гнила“ еще несколько лет.

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Все это время Линн регулярно осведомлялся у соседей о выкупе авто, однако те отказывались. И все же, в 2013 году машина была выкуплена. Пять лет потребовалось Линну, что бы вернуть прежний вид изрядно потрепанному Volkswagen. Были заменены все ржавые детали кузова, объем двигателя увеличен с 1,6 до 1,8 л. Салон перетянули твидом, а цвет авто стал Candy Brandywine. Суммарно, Линн вложил в реконструкцию раритета 40 тыс долл. Автомобиль был представлен на ряде выставок, однако, самой ценной была реакция отца Линна.

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«Он не мог поверить, что это та же самая машина», - сказал Пфеннинг.

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