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Гибрид внедорожника и капитанской рубки: Новый удивительный тюнинг Гелендвагена

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Новый интерьер для Mercedes-AMG G63 вызвал преимущественно положительные отклики.
Гибрид внедорожника и капитанской рубки: Новый удивительный тюнинг Гелендвагена
© autos.yahoo.com.tw
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Гибрид внедорожника и капитанской рубки: Новый удивительный тюнинг Гелендвагена
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Представлена новая стилизация немецких Geländewagen, сообщает topgir.

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На базе Mercedes-AMG G63 тюнеры от польского ателье Carlex Design создали неожиданную трактовку этого внедорожника.

Новый дизайн Гелендвагена называется G-Yachting Limited Edition. “Для любителей роскоши и морской элегантности“. Все, что можно было видоизменить, все модифицировано на морскую тематику.

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Новый интерьер для Mercedes-AMG G63 вызвал преимущественно положительные отклики. Проект существует в двух цветах: натурального дерева и светлого дуба.

Дерево присутствует в материале кресел, потолка, пола, дверных панелей. Штурвал и приборная панель обтянуты кожей в цвет салона. Проект дополняется 22 - дюймовыми колесными дисками. Сколько будет стоить подобная стилизация, авторы не сообщают. 

Ранее сообщалось, что немецкие мастера тюнинга поработали с новеньким VW Golf восьмого поколения.

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Теги: Mercedes-AMG G63, Geländewagen, G-Yachting Limited Edition
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