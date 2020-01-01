С Германии из Range Rover сделали пуленепробиваемый суперкар

Разработка тюнингового ателье имеет увеличенные габариты и высокий класс защиты от боевой атаки.

Немецкое ателье по тюнингу автомобилей представило проект усовершенствованного Range Rover в комплектации Autobiography. Автомобиль удлинили на метр и обшили пуленепробиваемой броней. Об этом сообщает Мотор.

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Пятиметровый внедорожник после переделки стал больше на метр. Длина составила 6, 215 м. Такой результат достигнут благодаря вставке за средними стойками кузова. По задумке ателье, в салоне располагаются четыре сидения, но можно установить и два.

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Автомобиль после тюнинга оценили в 750 тыс евро. Машина претендует на использование первыми лицами государств, ведь класс ее защиты соответствует VR8 (выдерживает атаку автоматом Калашникова). Помимо пуленепробиваемой обшивки, на внедорожнике установлены пуленепробиваемые покрышки, которые даже в спущенном виде способны проехать до 80 км на такой же скорости.

Благодаря добавочным характеристикам, и без того мощный полноприводный и переднемоторный автомобиль с колесной формулой 4х4 стал непобедимым транспортным средством.

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