Самодельная машина несколько месяцев дорабатывается полтавскими умельцами.

Бензиновая копия Tesla Cybertruck из Полтавы почти готова Скриншот

Копию Tesla Cybertruck сделали в Полтаве из бусика и подручных материалов. Историю создания машины блогер Крамер выкладывает в своем YouTube канале.

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Кузов машины окрасили по примеру оригинала в серебристый цвет, а бампера в черный. Оптика, поворотники и аварийные сигналы сделаны из лед лент. Двигатель авто получило от Sitroen, объемом 2,5 л.

Стекла авто из поликарбоната доставило много трудностей создателям. Чтобы закрепить лобовое стекло пришло монтировать его несколько раз. Номера у машины именные – “Крамер“, пока авто не узаконено.

Кузов машины сделан из листов металла, перед покраской создатели обработали его антикоррозийным составом. Двери автомобиля отрываются при помощи электрических замков, управляемых пультом.

Салон еще не закончен.

Ранее мы сообщали, что в Полтаве блогер собрал Cybertruck на базе старого микроавтобуса.