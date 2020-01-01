Переключиться на мобильную версию

Мастер из Украины построил уникальный вездеход своими руками: видео

Комментариев: 0
Автомобиль имеет невероятную проходимость и комфортный салон.
Видно, что машина создана с любовью
Видно, что машина создана с любовью
Скриншот

Ни для кого не секрет, что украинский автопром сейчас находится далеко не на пике своих возможностей. В то же время, отдельные мастера создают настоящие шедевры из подручных средств.

Скриншот

Читай также: Самодельный минивен на базе Запорожца стал музейным экспонатом

Недавно в сети показали уникальный внедорожник с именем “Украина“, который мастер Юрий Кордупель из Тернопольской области построил своими силами всего за 3 года.

Основой для авто послужил ГАЗ-66, на раму от которого был установлен двигатель от Mercedes-Benz. Турбодизель на 150 л.с. разгоняет машину до 90 км в час. При этом вес авто около 4,5 тонны, а внутри с комфортом могут сидеть до 7 человек.

Скриншот

Читай также: Парень создал самодельный автомобиль за 200 долларов: видео

Помимо нескольких лет своей жизни, Юрий также потратил на свое детище около 25 тысяч долларов. Несмотря на то, что автомобиль самодельный, в нем есть такие удобства, как электростеклоподъемники, люк, экран и камера заднего обзора.

На данный момент мастер находится на этапе регистрации своего авто и получения номеров, что оказалось одним из самых сложных этапов в постройке автомобиля.

Ранее мы писали о том, что в Африке парень создал автомобиль своими руками всего за 200 долларов.

Поделись:
Теги: Украина, джип, своими руками, видео, кроссовер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь