Мастер из Украины построил уникальный вездеход своими руками: видео

Автомобиль имеет невероятную проходимость и комфортный салон.

Ни для кого не секрет, что украинский автопром сейчас находится далеко не на пике своих возможностей. В то же время, отдельные мастера создают настоящие шедевры из подручных средств.

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Недавно в сети показали уникальный внедорожник с именем “Украина“, который мастер Юрий Кордупель из Тернопольской области построил своими силами всего за 3 года.

Основой для авто послужил ГАЗ-66, на раму от которого был установлен двигатель от Mercedes-Benz. Турбодизель на 150 л.с. разгоняет машину до 90 км в час. При этом вес авто около 4,5 тонны, а внутри с комфортом могут сидеть до 7 человек.

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Помимо нескольких лет своей жизни, Юрий также потратил на свое детище около 25 тысяч долларов. Несмотря на то, что автомобиль самодельный, в нем есть такие удобства, как электростеклоподъемники, люк, экран и камера заднего обзора.

На данный момент мастер находится на этапе регистрации своего авто и получения номеров, что оказалось одним из самых сложных этапов в постройке автомобиля.

Ранее мы писали о том, что в Африке парень создал автомобиль своими руками всего за 200 долларов.