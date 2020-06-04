Погибший в страшном ДТП на трассе Киев-Чоп водитель проработал 24 года в органах.

Утром, 4 июня, на трассе Киев-Чоп случилось ужасающее происшествие. Внедорожник Lexus врезался в прицеп едущей фуры и сгорел заживо. Оказалось, что погибший был старшим сержантом Броварского отделения полиции. Об этом сообщается на странице отдела в Facebook.

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Руслан Иванович Сеньков, которому было 46 лет, отдал 24 года жизни службе в полиции. Коллеги отметили сослуживца:

Мужественный и волевой, никогда не считался с личным временем, был ответственным в работе и требовательным к коллегам.

Утром мужчина торопился на работу в Броварское отделение полиции.

Сгоревший под Киевом водитель оказался полицейским: Подробности dtp.kiev

Ранее мы сообщали, что в ДТП под Киевом заживо сгорел водитель.