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Сгоревший под Киевом водитель оказался полицейским: Подробности

Комментариев: 10
Погибший в страшном ДТП на трассе Киев-Чоп водитель проработал 24 года в органах.
Сгоревший под Киевом водитель оказался полицейским: Подробности
Сгоревший под Киевом водитель оказался полицейским: Подробности
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Утром, 4 июня, на трассе Киев-Чоп случилось ужасающее происшествие. Внедорожник Lexus  врезался в прицеп едущей фуры и сгорел заживо. Оказалось, что погибший был старшим сержантом Броварского отделения полиции. Об этом сообщается на странице отдела в Facebook. 

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Руслан Иванович Сеньков, которому было 46 лет, отдал 24 года жизни службе в полиции. Коллеги отметили сослуживца:

Мужественный и волевой, никогда не считался с личным временем, был ответственным в работе и требовательным к коллегам.

Утром мужчина торопился на работу в Броварское отделение полиции.

Сгоревший под Киевом водитель оказался полицейским: Подробности
Сгоревший под Киевом водитель оказался полицейским: Подробности
dtp.kiev

Ранее мы сообщали, что в ДТП под Киевом заживо сгорел водитель.

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Теги: смерть, сгорел заживо, Киевская область, полицейский
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Комментариев (10)
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Осталось 300 символов
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гость  (аноним)  04.06.2020, 20:16
Оценка:  0
гость
19-13 ты почему-то очень прав, да страна легла полностью под римский клуб.
гость  (аноним)  04.06.2020, 20:14
Оценка:  0
гость
У Рабиновича ещё есть Лексус пусть попросят покататься.
Kostos    04.06.2020, 19:27
Оценка:  +2
Kostos
Странно... Ни один дворник на Лексусе не разбился. Или у дворников нет Лексусов?
гость  (аноним)  04.06.2020, 19:26
Оценка:  +1
гость
Судя по комментам: - мусора, что посеяли, то и пожинать будете, быдло епаное!
Такое ощущение, что в мусарню прет один сброд, конченная шваль
гость  (аноним)  04.06.2020, 19:21
Оценка:  +1
гость
А почему бы не вернуть смертную казнь, например, за должностные преступления?! Те двое из Кагарлыка, что изнасиловали или те, которые убили 5-летнего Кирилла - вполне намутили на вышку!
гость  (аноним)  04.06.2020, 19:15
Оценка:  +4
гость
СЕРЖАНТ, НА ЛЕКСУСЕ! НАСОСАЛ?
МУСОРА УБИВАЮТ ДЕТЕЙ, НАСИЛУЮТ ЖЕНЩИН, ТОЛКАЮТ НАРКОТУ, ОРУЖИЕ, КРЫШУЮТ ПРОСТИТУЦИЮ, ВЗЯТКИ, ОРГАНИЗОВЫВАЮТ ОПГ! А ПОСМОТРЕТЬ НА ЕБ..А..ЛА НАШИХ МУСОРОВ - ДЕБИЛЫ И ВЫРОДКИ.
ЧТО-ТО, НЕ ТЯНЕТ НА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ! ДАЖЕ НАОБОРОТ!
гость  (аноним)  04.06.2020, 19:08
Оценка:  +3
гость
Был старшим сержантом Броварского отделения полиции и на Lexus.
На чем же у них майоры ездят?
Kostos    04.06.2020, 19:28
Оценка:  +1
Kostos
На вертолётах.
Агент_Смитт    04.06.2020, 18:51
Оценка:  +1
Агент_Смитт
Совпадение? Не думаю. Воздастся по заслугам каждому.
LeonMaster    04.06.2020, 19:00
Оценка:  +1
LeonMaster
та как сказать, судьба такая штука, что не дождешься для одних, а других хватает...
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