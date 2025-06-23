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За 4 месяца 2025 года Украина импортировала автобусов на $20,6 млн: детали
За первые четыре месяца 2025 года Украина значительно увеличила импорт автобусов, потратив на это свыше 20 миллионов долларов. С января по апрель на территорию страны было ввезено 429 автобусов и микроавтобусов.
Об этом сообщает Укравтопром.
Из общего числа импортированной техники 140 единиц — новые модели, а 289 — транспортные средства с пробегом. Стоимость новых автобусов составила приблизительно 7 миллионов долларов, в то время как подержанные машины обошлись украинским покупателям в 13,6 миллиона долларов. Такой значительный спрос на подержанный транспорт объясняется доступной ценой и разнообразием предложений на рынке.
Лидером по поставкам новых автобусов стала Турция — из этой страны прибыло 128 новых автобусов, что принесло турецким производителям около 5,4 миллиона долларов дохода. В сегменте подержанных автобусов наибольшую долю занимает Польша: оттуда в Украину импортировали 106 единиц общей стоимостью свыше 6 миллионов долларов. Такая география импорта связана с близостью стран и развитой сетью сервисных центров, что облегчает последующее обслуживание техники.
Эксперты отмечают, что рост импорта автобусов свидетельствует о повышении спроса на общественный транспорт в Украине, особенно в условиях развития инфраструктуры и обновления парка пассажирских перевозок. Также наблюдается тенденция к увеличению числа микроавтобусов, которые востребованы для городских маршрутов и частных перевозок.
Помимо Турции и Польши, значительную часть рынка занимают автобусы из Германии и Чехии, где популярны модели с низким уровнем выбросов и современными системами безопасности. В будущем аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение импорта как новых, так и качественных подержанных автобусов, что поможет повысить комфорт и экологичность перевозок по всей стране.
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