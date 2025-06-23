За 4 месяца 2025 года Украина импортировала автобусов на $20,6 млн: детали

За первые четыре месяца 2025 года Украина импортировала автобусов на сумму более 20 миллионов долларов.

За первые четыре месяца 2025 года Украина значительно увеличила импорт автобусов, потратив на это свыше 20 миллионов долларов. С января по апрель на территорию страны было ввезено 429 автобусов и микроавтобусов.

Об этом сообщает Укравтопром.

Из общего числа импортированной техники 140 единиц — новые модели, а 289 — транспортные средства с пробегом. Стоимость новых автобусов составила приблизительно 7 миллионов долларов, в то время как подержанные машины обошлись украинским покупателям в 13,6 миллиона долларов. Такой значительный спрос на подержанный транспорт объясняется доступной ценой и разнообразием предложений на рынке.

Лидером по поставкам новых автобусов стала Турция — из этой страны прибыло 128 новых автобусов, что принесло турецким производителям около 5,4 миллиона долларов дохода. В сегменте подержанных автобусов наибольшую долю занимает Польша: оттуда в Украину импортировали 106 единиц общей стоимостью свыше 6 миллионов долларов. Такая география импорта связана с близостью стран и развитой сетью сервисных центров, что облегчает последующее обслуживание техники.

Эксперты отмечают, что рост импорта автобусов свидетельствует о повышении спроса на общественный транспорт в Украине, особенно в условиях развития инфраструктуры и обновления парка пассажирских перевозок. Также наблюдается тенденция к увеличению числа микроавтобусов, которые востребованы для городских маршрутов и частных перевозок.

Помимо Турции и Польши, значительную часть рынка занимают автобусы из Германии и Чехии, где популярны модели с низким уровнем выбросов и современными системами безопасности. В будущем аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение импорта как новых, так и качественных подержанных автобусов, что поможет повысить комфорт и экологичность перевозок по всей стране.

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