Назван самый надёжный автомобиль Mazda за 25 лет: проверенный временем

Mazda MX-5 Miata — это не просто спортивный автомобиль, а надёжный спутник на долгие годы, который сочетает в себе классический дизайн, отличную управляемость и доступность в обслуживании.

За последние 25 лет спорткар Mazda MX-5 Miata заслужил репутацию одного из самых надёжных автомобилей бренда. Эта модель стабильно получает высокие оценки от ведущих экспертов и ресурсов, таких как Consumer Reports, RepairPal и Kelley Blue Book.

Об этом написал Car Buzz.

История MX-5 Miata началась в 1989 году, и за это время вышло уже четыре поколения. Обладатель рекорда Книги Гиннесса за самый популярный двухместный спортивный автомобиль в мире, Miata стала настоящей легендой среди автолюбителей и считается классикой современной автопромышленности.

Главными преимуществами этой модели являются её отличная управляемость, особенно заметная на извилистых дорогах, точность рулевого управления и хорошо сбалансированное шасси. Кроме того, по сравнению с другими спорткарами, MX-5 Miata доступнее как по стоимости покупки, так и по обслуживанию.

Дизайн автомобиля простой и сосредоточен на ключевых аспектах спортивного авто: мощный двигатель, задний привод и лёгкая конструкция кузова без излишеств и сложных систем.

Что же делает Miata такой надёжной? Во-первых, её конструкция не перегружена сложной электроникой, которая часто вызывает проблемы у других моделей. Согласно данным RepairPal, средняя годовая стоимость ремонта MX-5 составляет около 429 долларов, что является довольно экономичным показателем в сегменте спортивных автомобилей.

Рейтинг надёжности разных поколений Miata подтверждает её качество:

Второе поколение (2005 год) получило 5 баллов от Cars.com и 4,9 — от Kelley Blue Book.

Третье поколение (2014 год) имеет оценки 4,9 и 4,1 соответственно.

Четвёртое поколение (2023 год) отмечено самыми высокими баллами: 5 от Cars.com, 4,8 от Kelley Blue Book и 76 из 100 от J.D. Power.

Mazda в целом занимает одни из ведущих позиций в рейтингах надёжности, часто уступая лишь таким маркам, как Lexus и Toyota. Это свидетельствует о продуманном подходе компании к развитию своих моделей и использовании только проверенных технологий.

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