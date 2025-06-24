Назван ТОП-7 легендарно надежных дизельных двигателей, которые невозможно убить

Все эти моторы зарекомендовали себя как надёжные и долговечные агрегаты, которые легко выдерживают значительные пробеги.

Несмотря на растущую популярность электрокаров и гибридов, дизельные автомобили по-прежнему пользуются прочной поддержкой среди украинских водителей. Причина этому — высокая надежность дизельных моторов, их экономичность и способность преодолевать сотни тысяч километров без серьезных ремонтов. Эксперты подготовили для вас подборку из семи лучших дизельных двигателей, которые давно заслужили статус легендарных в мире автомобилей.

Об этом сообщает Interia.

1.6 HDi (совместная разработка PSA и Ford)

Этот двигатель — один из самых распространённых дизельных моторов в мире, выпускается с 2002 года. Его ставили на автомобили Peugeot, Citroën, Ford, Mazda, Mini и Volvo. При соблюдении регламента обслуживания мотор без проблем проходит более 300 тысяч километров, а иногда и вдвое больше.

Volvo 2.4D / D5

Пятицилиндровый дизельный двигатель, который был основой моделей Volvo с 2001 по 2014 годы. Он славится своей выносливостью — известны случаи, когда моторы преодолевали более полумиллиона километров без капитального ремонта. Кроме того, мотор обладает хорошей мощностью и экономичен.

Mercedes-Benz OM 654 (2.0 л)

Премиальный мотор, появившийся в 2016 году, выполнен из лёгкого алюминия. Благодаря этому он на 35 кг легче своего предшественника. Самые мощные версии развивают до 265 лошадиных сил и 550 Н·м крутящего момента. Надежность и инновации — главные черты этого двигателя.

Volkswagen 2.0 TDI EA288 / EA288 EVO

Эти агрегаты пришли на смену двигателям серии PD. С 2012 года они оснащены современной системой Common Rail, которая повышает экономичность и снижает шум. Отличаются долговечностью и простотой в обслуживании.

Kia / Hyundai 1.6 CRDi

Двигатель, разработанный в Европе, дебютировал в 2006 году. Имеет цепной привод ГРМ, надёжные форсунки Bosch и хорошо подходит для городской езды. Выдерживает большие пробеги без значительных затрат на техническое обслуживание.

Renault / Nissan 1.6 dCi

Мотор, появившийся в 2011 году, быстро приобрёл популярность в Европе благодаря своей экономичности, тихой работе и хорошей динамике. Базовая версия развивает 130 сил, а вариант с двойным турбонаддувом — до 160 сил. Удачный выбор для тех, кто ценит баланс между мощностью и экономией.

Fiat / Alfa Romeo 1.9 JTD

Этот двигатель помог развеять миф о ненадёжности итальянских автомобилей. Выносливость мотора впечатляет: таксисты успешно эксплуатируют его более 500 тысяч километров без капитального ремонта. Один из самых известных и успешных дизельных моторов в истории.

Все эти моторы зарекомендовали себя как надёжные и долговечные агрегаты, которые легко выдерживают значительные пробеги. Если вы планируете купить подержанный дизельный автомобиль, обратите внимание на эти модели — они способны служить годами, не создавая неожиданных проблем и больших расходов.

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