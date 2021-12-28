АвтоВАЗ прекратил поставки машинокомплектов в Украину: что известно

Истинная причина прекращения поставок пока неизвестна.

Как известно, в Украине собирают сразу несколько автомобилей российской марки Lada. При этом речь идет не о полноценной сборке, а о создании автомобилей из машинокомплектов.

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Соответствующей информацией поделилось издание Motor . По информации иностранных СМИ, отгрузки машинокомплектов для поставок в Украину не осуществляют уже последние два месяца.

В издании называют две самых вероятных причины прекращения поставок: политическую и исчерпанные квоты на поставки на 2021 год. Какой бы не была причина прекращения поставок в Украину, машинокомплекты LADA и Renault исправно поставляются в Узбекистан и Казахстан, где автомобили также собирают крупноузловым методом, как и на ЗАЗе.

Отметим, что в 2020 году в Украине ввели запрет на ввоз авто произведенных в России. Концерну "АвтоВАЗ" удалось обойти этот запрет благодаря тому, что они отгружали машинокомплекты на ЗАЗ, и сами автомобили уже считались собранными в Украине.

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