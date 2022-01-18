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Как переправляют огромный автобус через тоннель под Ла-Маншем: видео

Для заезда на поезд, от водителя требуется высочайшая точность движений и мастерское управление автобусом.
 |  Автор: Максим Назарук
Как переправляют огромный автобус через тоннель под Ла-Маншем: видео
Точность движений водителя, просто поражает / скриншот

Вождение огромных грузовиков и автобусов всегда вызывает у людей легкий шок и большое уважение к водителю, который находиться за рулем. Так, даже те, кто не представляет, что такое находиться за рулем, осознает насколько это сложная и ответственная работа вести автобус длинной под 20 метров заполненный пассажирами.

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Как известно, Великобританию и Францию соединяет огромный подземный тоннель, который был проложен под протокой Ла-Манш. Ежедневно, через этот тоннель курсируют поезда, которые перевозят как пассажиров, так автомобили, а путь в одну сторону занимает около 30 минут.

Помимо обычных легковых авто, тоннелем также пользуются водители автобусов и фур и в отличие от обычного седана, поместить огромный автобус внутрь поезда - признак по-настоящему виртуозного водителя. 

Недавно, обычные путешественники засняли, как они проезжали на автобусе под Ла-Маншем, запечатлев на видео погрузку и разгрузку автобуса на поезд. Вместо описания водительского мастерства водителя, это просто стоит один раз увидеть:

Для запуска видео, нажмите на картинку / скриншот
Для запуска видео, нажмите на картинку / скриншот

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