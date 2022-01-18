Блогеров посадили в тюрьму и лишили прав за видео в стиле TopGear

Не зря в некоторых шоу пишут, что повторение показанного на экране может быть опасно для жизни (и кошелька...)

О программе Top Gear наверняка слышал практически каждый автомобилист. Спустя годы шоу стало буквально легендарным, а фанаты программы не единожды пытались повторить трюки и эксперименты, которые демонстрировали в TopGear.

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Недавно два YouTube-блогера решили пойти по стопам легендарной программы и прокатиться на авто с безумной скоростью.

Двое парней Дэвид Мюррей и Тимур Хайров в Северный Уэльс из Шотландии, для того, чтобы покататься на своих Porsche. При этом для своих экспериментов парни использовали обычные дороги, а не специализированные треки или загородные трассы.

В ходе одного из последних видео блогеры разгоняли авто до максимальной скорости на обычной дороге и комментировали все происходящее на видео. Таким образом желтый Porsche 718 Boxster получилось разогнать до скорости 186 км/ч, а Porsche 911 GT3 – до 169 км/ч.

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Вскоре видео появилось на канале "Vehicle Villains", где на него и наткнулся инспектор местной полиции. После этого блогерам пришли повестки в суд. Они пытались оправдаться и утверждали, что следили за дорогой и не призывали других следовать их примеру, но суд был неприклонен.

Оба нарушителя получили восемь месяцев тюремного заключения, а также 18-месячный запрет на вождение транспортных средств, после чего, они должны пересдать экзамены на право управление автомобилем. Также парням прописали 200 часов общественных работ и штраф в размере 910 долларов.

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