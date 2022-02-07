В Украине появится возможность передачи техпаспорта через Дию

Раньше надлежащего пользователя можно было оформить только через электронный кабинет водителя.

Раньше электронный техпаспорт мог быть только у собственника авто / Минцифры

Теперь в Украине появится возможность передачи электронного техпаспорта через приложения Дия. Правда, пока идет только о бета-тестирование новой функции.

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По факту, такая услуга, как надлежащий пользователь, будет доступна не только в Электронном кабинете водителя, а и в приложении Дия. На сегодняшний день возможно только принять участие в бета-тестровании функции, когда она появится для всех желающих, пока не говорят.

Заявление на оформление услуги должны подавать сразу 2 человека, один из которых собственник, а второй - тот, кто хочет стать надлежащим пользователем. При этом у этих граждан должны быть внутренние или загранпаспорта в Дие.

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Собственник должен также иметь техпаспорт на авто, а водитель - права соответствующей категории. После регистрации в Минцифры пообещали прислать на почту письмо с дальнейшими инструкциями.

Разработчики обещают, что оформление надлежащего пользователя через приложение будет гораздо легче и быстрее, чем в Сервисном центре или Электронном кабинете водителя.

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