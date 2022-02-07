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В Украине бесплатно раздают автомобили: как получить машину просто так

Большинство из этих автомобилей, имеют сомнительно техническое состояние.
 |  Автор: Максим Назарук
В Украине бесплатно раздают автомобили: как получить машину просто так
Основная часть бесплатных авто - это евробляхи / depositphotos

Время от времени у украинцев есть уникальная возможность получить автомобиль бесплатно. Речь идет о конфискованных машинах, которые затем раздают нуждающимся через платформу ГП "СЕТАМ".

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На этот раз будут раздавать 26 автомобилей, которые были конфискованы Первомайским районным судом города Черновцы. Большинство из этих автомобилей были выпущены в конце 90-х или начале двухтысячных годов.

Глава ГП “СЕТАМ” Виктор Вишнев отметил, что подавать заявки на получение авто могут все желающие, но вот предпочтение будут отдавать следующим заявителями:

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  • интернатам;
  • медицинским учреждениям;
  • детским домам семейного типа;
  • приемным семьям;
  • воинским частям;
  • тюрьмам;
  • следственным изоляторам и другим государственным организациям.

Большинство из этих авто имеют иностранную регистрацию и для нормальной эксплуатации в Украине, потребуется отдать немало денег за их растаможку (иногда, даже больше, чем за аналогичную машину на номерах. 

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