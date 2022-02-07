- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2022
В Украине бесплатно раздают автомобили: как получить машину просто так
Время от времени у украинцев есть уникальная возможность получить автомобиль бесплатно. Речь идет о конфискованных машинах, которые затем раздают нуждающимся через платформу ГП "СЕТАМ".
Читайте также: Минюст бесплатно отдает 7 автомобилей: что можно получить
На этот раз будут раздавать 26 автомобилей, которые были конфискованы Первомайским районным судом города Черновцы. Большинство из этих автомобилей были выпущены в конце 90-х или начале двухтысячных годов.
Глава ГП “СЕТАМ” Виктор Вишнев отметил, что подавать заявки на получение авто могут все желающие, но вот предпочтение будут отдавать следующим заявителями:
Читайте также: В Украине начали бесплатно раздавать конфискованные евробляхи: как получить автомобиль
- интернатам;
- медицинским учреждениям;
- детским домам семейного типа;
- приемным семьям;
- воинским частям;
- тюрьмам;
- следственным изоляторам и другим государственным организациям.
Большинство из этих авто имеют иностранную регистрацию и для нормальной эксплуатации в Украине, потребуется отдать немало денег за их растаможку (иногда, даже больше, чем за аналогичную машину на номерах.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости
Вам также может быть интересно:
- В Украине начали конфисковывать растаможенные евробляхи: подробности
- В Украине бесплатно отдают Audi, BMW и Mercedes: как получить авто
- В Германии раздают автомобили по 50 евро: в каком они состоянии