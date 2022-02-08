Ford создал механическую коробку передач без сцепления

Пока новая коробка передач существует только на патентных изображениях.

Пока технология не устанавливается ни на один существующий автомобиль / depositphotos

Автомобильный мир полон интересных и необычных технологий, но некоторые из них, действительно выходят за рамки разумного. Так, недавно стало известно, что компания Ford запатентовала особую механическую коробку передач без сцепления.

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Соответствующая запись появилась в Бюро патентов и торговых марок США. Трансмиссия должна получить электронное управление сцеплением, а вот передачи, как и на обычном авто с МКПП придется переключать вручную.

По предварительным данным, третья педаль должна остаться в качестве экстренной меры. Благодаря ряду датчиков и контролеров, электрогидравлический механизм позволит переключать передачи при помощи селектора.

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Работа сцепления будет полностью зависеть от электроники. Так, коробка будет получать сигналы от датчика давления на переключателе передач и преобразователя, закрепленного на третьей педали. Педаль сцепления теперь не будет иметь механического привода и останется только на тех машинах, на которых владельцы не готовы сразу отказаться от механики.

Одной из главных задач новой системы, является повышение совместимости с гибридными силовыми установками. На сегодня одними из самых вероятных кандидатов для применения новой коробки остаются спорткупе Mustang и внедорожник Bronco.

В то же время, с момента появления патента, до момента реализации идеи, как правило, проходит немало времени. Также бывают случаи, когда патентам и вовсе не суждено увидеть мир.

The Drive

The Drive

The Drive

The Drive

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