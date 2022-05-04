Правительство Германии одобрило поставку тяжелого вооружения Украине

В последнее время, немецкие концерны не раз предлагали Украине помощь в виде военной техники, но все упиралось в решение правительства страны.

На днях же стало известно, что в Германии готовы начать поставки тяжелого вооружения в Украину и этот вопрос уже согласован с правительством. О готовности немецкого правительства поставлять Украине тяжелое вооружение, стало известно 3 мая.

На данный момент немцы согласились на отправку 7 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000, сообщает Wielt.

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Ранее решение о передачи САУ бойкотировали, так как по данным немецких политиков из 119 САУ, состоящих у них на вооружении, только 40 находится в рабочем состоянии. Отметим, что данная САУ была разработана еще в 1996 году. Шасси для нее было взято от танка Leopard 2, а пушку устанавливала компания Rheinmetall.

Обычными снарядами пушка может стрелять на расстояние до 30 км, а реактивными - до 67 километров. Скорострельность данной САУ достаточно приятно удивляет - 3 выстрела за 9 секунд, а десять – за 56 сек. В боекомплекте данного самоходного орудия 60 снарядов.

Кроме Германия, данные самоходные артиллерийские установки также стоят на вооружении Греции, Италии, Литвы, Нидерландов, Катара, Хорватии и Венгрии.

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