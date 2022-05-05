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В Украине возобновят полноценную работу камер автофиксации - причина

Формальной причиной для возобновления работы камер стала серьезная авария в Ровенской области.
 |  Автор: Максим Назарук
В Украине возобновят полноценную работу камер автофиксации - причина
Пока в полиции запускают только стационарные камеры автофиксации / скриншот

Уже через несколько дней в Украине могут на полную заработать камеры автофиксации. Поводом для запуска камер в военное время стало ДТП в Ровенской области, в ходе которого погибло 26 человек.

Отметим, что до начала войны в Украине было около 300 работающих камер автоматической фиксации правонарушений на дороге. 

"Сейчас камеры тестируются и уже через несколько дней могут быть запущены на трассах общегосударственного значения там, где это будет возможно", – сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Отметим, что авария в Ровенской области произошла из-за нарушения правил обгона, а камеры автофиксации пока фиксируют только превышение скорости и движение по полосам общественного транспорта.

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