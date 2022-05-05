Во Львове планируют наладить производство электромобилей на ЛАЗе

Перед запуском производства на заводе, его придется национализировать.

Городской глава города Львов заговорил о том, что Львовский автобусный завод можно национализировать. Соответствующей идеей Андрей Садовой поделился на своей страничке в Facebook.

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По словам городского главы Львова, примерно 80 предприятий, которые сосредоточены во Львове, частично или полностью принадлежат гражданам РФ. Информацию об этих предприятиях передали в военную администрацию и уже в ближайшем будущем все заводы с российскими владельцами могут национализировать.

Отметим, что завод "ЛАЗ" еще с 90-х годов находился в собственности россиян, которые, в результате своей деятельности привели завод к банкротству. Сейчас эта огромная территория неподалеку от центра города простаивает.

Среди потенциальных проектов реконструкции завода, сейчас рассматривают строительство индустриального хаба или же запуск производства электромобилей. Помимо этого, местные власти уже имеют договоренности с инвесторами, которые в теории могут запустить тут производство электродвигателей.

На данный момент окончательное решение о том, нужно ли проводить мобилизацию должны принять в Кабмине и СНБО.

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