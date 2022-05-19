Украинцы не могут зарегистрировать пригнанные из Европы авто

В последнее время, в Сервисных центрах стало появляться все больше проблемных автомобилей.

В последнее время, Украинцы массово везут автомобили из Европы пользуясь бесплатной растаможкой от государства. В то же время, далеко не все такие автомобили оказываются удачным приобретением.

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За последние несколько недель в Сервисных Центрах Министерства внутренних дел достаточно часто рапортуют о проблемных автомобилях, которые украинцы пригоняют из Европы. Одной из основных проблем является перебитый или же переваренный номер кузова в кустарных условиях.

Также бывают проблемы с перебитыми или поврежденными номерами двигателя. Стоит отметить, что если человек купил такой автомобиль в Европе, а проблему с номерами кузова или двигателя нашли в Украине, то покупатель теряет и деньги и автомобиль.

Саму машину оставляют на штрафстоянке до выяснения всех обстоятельств инцидента, возвращать деньги покупателю при этом тоже никто не будет. Поэтому в СЦ МВД рекомендуют водителям быть максимально внимательными при осмотре, и покупке автомобиля за границей.

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