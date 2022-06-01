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Глава Минобороны передал свой багги на нужды армии - видео

Министр обороны Украины увлекается гонками по бездорожью и активно принимал в них участие в мирное время.
 |  Автор: Максим Назарук
Глава Минобороны передал свой багги на нужды армии - видео
Перед отправкой на фронт автомобилю провели полноценное испытание / скриншот

Украинским защитникам остро нужны небольшие и компактные авто с высокой проходимостью, чтобы выполнят оперативные задачи на фронте. Одним из лучших вариантов для наших бойцов являются укрепленные квадроциклы с рамой - багги. 

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Исходя из необходимости армии в таких авто, глава Минобороны Украины Алексей Резников решил передать свой личный багги на нужды украинских разведчиков. Данный автомобиль хорош как скоростью и маневренностью, так и возможностью установить на него вооружение в виде крупнокалиберного пулемета, ПТРК или автоматического гранатомета. 

Перед передачей багги военным, министр лично проехался на нем, а также отметил, что перед отправкой, багги провели полное ТО и перекрасили. Отметим, что данная техника может передвигаться по пересеченной местности при этом достигая скорости 80 км/ч.

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