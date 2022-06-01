Глава Минобороны передал свой багги на нужды армии - видео

Министр обороны Украины увлекается гонками по бездорожью и активно принимал в них участие в мирное время.

Украинским защитникам остро нужны небольшие и компактные авто с высокой проходимостью, чтобы выполнят оперативные задачи на фронте. Одним из лучших вариантов для наших бойцов являются укрепленные квадроциклы с рамой - багги.

Читайте также: Украинский стартап Coolon начал производство багги для военных

Исходя из необходимости армии в таких авто, глава Минобороны Украины Алексей Резников решил передать свой личный багги на нужды украинских разведчиков. Данный автомобиль хорош как скоростью и маневренностью, так и возможностью установить на него вооружение в виде крупнокалиберного пулемета, ПТРК или автоматического гранатомета.

Перед передачей багги военным, министр лично проехался на нем, а также отметил, что перед отправкой, багги провели полное ТО и перекрасили. Отметим, что данная техника может передвигаться по пересеченной местности при этом достигая скорости 80 км/ч.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно: