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Глава Минобороны передал свой багги на нужды армии - видео
Украинским защитникам остро нужны небольшие и компактные авто с высокой проходимостью, чтобы выполнят оперативные задачи на фронте. Одним из лучших вариантов для наших бойцов являются укрепленные квадроциклы с рамой - багги.
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Исходя из необходимости армии в таких авто, глава Минобороны Украины Алексей Резников решил передать свой личный багги на нужды украинских разведчиков. Данный автомобиль хорош как скоростью и маневренностью, так и возможностью установить на него вооружение в виде крупнокалиберного пулемета, ПТРК или автоматического гранатомета.
Перед передачей багги военным, министр лично проехался на нем, а также отметил, что перед отправкой, багги провели полное ТО и перекрасили. Отметим, что данная техника может передвигаться по пересеченной местности при этом достигая скорости 80 км/ч.
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