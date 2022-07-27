Полиция Чехии теперь будет патрулировать улицы на Ferrari - видео

Раньше подобными авто могла похвастаться разве что полиция Дубая или Италии.

В результате успешно проведенной операции по обезвреживанию преступников, у чешской полиции в руках оказалась редкая Ferrari 458 Italia. Автомобиль не стали привселюдно уничтожать, как это делают в некоторых странах. Вместо этого, суперкар за 200 000 долларов передали для службы в местной полиции.

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Перед тем, как поставить суперкар на баланс, в него еще вложили 14 тысяч долларов установив систему камер, дисплей и мигалку на крышу. Конечно же автомобиль получил фирменную расцветку местных полицейских машин.

Согласно с заявлением пресс-службы, на редком патрульном автомобиле будут ездить исключительно инспекторы полиции, которые прошли специальные курсы по вождению. В первую очередь автомобиль планируют использовать для погони за стритрейсерами и другими преступниками на скоростных автобанах.

Также в департаменте полиции Чехии отметили, что этот автомобиль является самым редким и дорогим из тех, которые когда-либо использовались чешской полицией. Его пробег составляет всего 2000 км, а под капотом установлен 570-сильный мотор, способный разгонять машину до первой "‎сотни"‎ за 3,4 секунды и развивать максимальную скорость 325 км/ч.

Напомним, что итальянская полиция использовала уникальный суперкар Lamborghini для доставки органов.