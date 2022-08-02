В КГГА разъяснили что делать пассажирам во время воздушной тревоги

На днях в КГГА ввели новую обязанность для пассажиров и водителей наземного транспорта — во время тревоги нужно покинуть транспортное средство и следовать в ближайшее укрытие.

На днях в сети поднялось очень много шума из-за решения КГГА об остановке наземного транспорта в Киеве на время воздушных тревог. Сегодня же в городской администрации дали разъяснения, как именно будет проходить данная процедура.

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Трамваи, автобусы и троллейбусы будут довозить пассажиров до ближайшей остановки или до места, где можно найти бомбоубежище. Как только будет отбой тревоги, водитель обязан подождать пассажиров в течение 10 минут. Все кто не успеет на трамвай, автобус или троллейбус, на которых они ехали до этого, могут сесть на следующий.

При этом оплата проезда во второй раз не потребуется. Это, как минимум, касается муниципального транспорта, рассказал замглавы КГГА Николай Поворозник. Частных перевозчиков попросили засчитывать пассажирам уже уплаченный проезд, но как оно будет работать в реальности, покажет время.

"Призываю горожан с пониманием отнестись к правилам безопасности и после остановки транспорта сразу идти в укрытие и не создавать скопления на остановках. После отбоя воздушной тревоги пассажиры смогут продолжить движение в том же транспортном средстве или воспользоваться следующим", — сказал Поворозник.

Карту ближайшего укрытия после выхода из транспорта можно найти в приложении "Киев-Цифровой" или на специальном сайте.

Напомним, что вчера в КГГА рассказали о новом режиме работы общественного транспорта на период военного положения.