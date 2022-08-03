Himars o`clock: эпичное видео об украинской артиллерии от Минобороны

Американские комплексы Himars помогают ВСУ быстро, точно и эффективно уничтожать позиции оккупантов.

Американские комплексы Himars уже успели стать настоящими легендами в войне России и Украины. Так, украинские артиллеристы уже успели провести несколько успешных использований американской реактивной артиллерии, в результате которых россияне лишились нескольких складов со снарядами и амуницией.

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Если раньше, в сети были доступны только отрывки видео, на которых можно было увидеть перемещение или использование установок Himars, то на днях Минобороны опубликовало полноценное видео о том, как американские установки реактивной артиллерии уничтожают позиции оккупантов.

"Когда в Украине наступает ночь и небо подсвечивается большими яркими огнями, каждый знает - это время "Химарсов"",- сказано в видео

Также на видео пообещали скорый "тур" установок Himars по российским позициям с амуницией и боеприпасами.

Напомним, что французские БТР-ы VAB были замечены на передовой.