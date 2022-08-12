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Бензин, дизель, газ - назван самый популярный тип топлива в Украине
Времена меняются и предпочтения водителей также. Несмотря на то, что многие украинские автомобилисты при покупке авто якобы выбирают дизельный двигатель, сухие цифры говорят об обратном. Так, процент авто с дизельным двигателем в Украине составляет меньше половины от процента бензиновых.
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Правда сразу стоит оговориться, что речь идет о статистике по новым автомобилям в Украине. Так, самую большую популярность среди новых авто занимают бензиновые силовые установки с показателем 59%. Сразу за ними, с огромным отрывом в 2,5 раза идут дизельные моторы (23%).
"Экологичные" силовые установки в виде гибридов и электрокаров составляют 12% и 5% рынка новых авто в Украине соответственно. На последнем месте автомобили с ГБО - 1% рынка.
Если говорить о моделях лидерах в своем сегменте, то список выглядит следующим образом:
- бензин - CHERY Tiggo 4;
- дизель - RENAULT Sandero;
- гибриды - TOYOTA RAV-4;
- электромобиль - VOLKSWAGEN ID.4;
- газ - CHERY Tiggo 4.
Всего за июль месяц в Украине было зарегистрировано 3648 новых авто.
Напомним, что согласно статистике за июль, самыми популярными авто в Украине стали Renault и Volkswagen.