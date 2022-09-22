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В электронный кабинет водителя в Украине добавили важную функцию
До войны, украинские государственные услуги активно переводили в онлайн формат. Среди подобных услуг было и множество полезных функций для водителей. После начала войны в Украине почти все электронные сервисы прекратили свою работу и только сейчас начали понемногу ее восстанавливать.
Так, недавно в Электронный кабинет водителя в Украине добавили возможность назначить надлежащего пользователя, сообщили на страничке Главного Сервисного центра МВД.
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Отметим, что несколькими неделями ранее возможность назначить надлежащего пользователя также появилась в приложении Дия. При этом в Электронном кабинете водителя теперь можно не только назначить, но и отменить надлежащего пользователя, что крайне важно и удобно.
"Делиться транспортным средством в условиях военного времени бывает жизненно необходимо. Это может спасти не одну жизнь. Также это необходимо с работающей системой автоматической фото и видеофиксации, так как оплачивать штрафы за то, что ты не делал, как-то нелогично", - прокомментировал возвращение услуги надлежащего пользователя Богдан Дряпатый.
Чтобы заказать услуг, надлежащему пользователю нужно иметь в кабинете:
- удостоверение водителя определенной категории
Собственнику авто:
- свидетельство о регистрации транспортного средства.
Если говорить о том, как отменить надлежащего пользователя в Украине, то в электронный кабинет водителя добавили специальную кнопку для собственника авто. То есть, человек владеющий автомобилем может в любой момент передумать и отменить возможность законно использовать свой автомобиль.
Напомним, что ранее услугу надлежащего пользователя стало возможно оформить в приложении Дия.