Какие авто больше всего теряют в цене за 5 лет - ТОП-10 моделей

При дальнейшей перепродаже, часть опций в автомобиле обесценивается.

Абсолютное большинство автомобилей со временем становится дешевле. В то же время, некоторые модели за 5 лет могут подешеветь буквально на 5-10%, а некоторые автомобили теряют почти 50% от своей первоначальной стоимости. Как показывает практика, больше всего в цене с течением времени теряют премиальные автомобили, сообщает iSeeCars.

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Согласно данным издания большинство премиальных автомобилей через 5 лет стоят ровно в половину меньше, чем когда эти авто выехали новенькими из салона. Резкое падение цены именно в этом временно промежутке связано, как правило, с двумя нюансами. Во-первых, за 5 лет на большинство автомобилей уже не действует гарантия, а также примерно в это время автомобилям нужно делать первые большие ТО.

В целом, список из наиболее обесценивающихся автомобилей со временем выглядит так:

BMW 7 Series (-56.9%); Maserati Ghibli (-56.3%); Jaguar XF (-54%); Infiniti QX80 (-52.6%); Cadillac Escalade ESV (-52.3%); Mercedes-Benz S-Class (-51.9%); Lincoln Navigator (-51.9%); Audi A6 (-51.5%); Volvo S90 (-51.4%); Ford Expedition (-50.7%).

Если же говорить об авто, которые меньше всего теряют в цене, то сюда эксперты iSeeCars относят среднеразмерные пикапы, малолитражки и эксклюзивные спортивные автомобили. В то же время эксперты отмечают, что одной из главных причин резкого падения цены на авто люкс-класса - падение интереса на вторичном рынке к ряду опций, которые были важны первоначальному покупателю.

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, какие автомобили являются самыми популярными на мировом авторынке в 2022 году.