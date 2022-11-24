Пункты пропуска на границе с Румынией и Венгрией не работают - ГПСУ

Перебои со светом в Украине, затронули почти все сферы деятельности украинцев.

После вчерашних массированных обстрелов объектов критической инфраструктуры со стороны РФ, большая часть территории Украины оказалась без света. В Госпогранслужбе отметили, что веерные отключения привели к тому, что пункты пропуска на границе с некоторыми странами ЕС не работают.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас не работают пункты пропуска на границе с Румынией и Венгрией. Так, пограничники не могут оформить никакие автомобили, желающие пересечь границу из-за того, что базы не работают и им просто некуда вносить информацию.

"Из-за отсутствия электропитания, оформления людей и транспорта в пунктах пропуска "Солотвино", на границе с Румынией и в пунктах пропуска "Косино" и "Звонковое", на границе с Венгрией, не осуществляется", - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

В Офисе Президента на момент вчерашнего вечера заявили, что из-за обстрела Россией критической инфраструктуры, большая часть страны осталась без света. В то же время, 16 регионов удалось снова запитать на момент утра 24 ноября.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, какая ситуация на АЗС во время блэкаута и как это отразиться на водителях.