В сети показали забытый украинский внедорожник времен СССР - фото

Забытые модели украинских автопроизводителей всегда интересовали автомобилистов.

Авто прошло все испытания, но так и не пошло в серию / скриншот

В свое время в Украине существовало не так много производителей легковых автомобилей. Если авто запорожского автозавода были самыми известными, то почетное второе место по популярности было у авто с Луцкого завода ЛуАЗ. Почти каждый уважающий себя автомобилист слышал о плавающем ЛуАЗе или же о модели 969 "Волынь".

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В то же время, у завода были и другие достаточно интересные модели, которые в большинстве своем, остались неизвестны для широкой общественности. Так, ближе к 80-м на заводе начали задумываться о модернизации легендарной "Волынянки", которая выпускалась еще с 60-х годов. Изначально на заводе просто хотели поставить стеклопластиковый кузов на старое шасси 969.

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Немного позже, инженеры ЛуАЗа предложили кардинально новую модель — ЛуАЗ-1301. Помимо кузова из стеклопластика, автомобиль получил новый двигатель и шасси от Таврии. Силовой установкой для авто послужил двигатель на 1,2 литра. Подвеска стала пружинной, а клиренс мог регулироваться при помощи пневматики!

Несмотря на свои небольшие размеры, автомобиль получил постоянный полный привод и межосевой дифференциал с блокировками. Позже этот автомобиль превратился в полноценную модель ЛуАЗ-130, который с легкостью поддавался разнообразным модификациям.

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Напомним, что недавно мы рассказывали о еще одном интересном, но забытом проекте переднеприводного Запорожца.