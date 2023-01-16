В Украине выросло количество премиальных новых авто несмотря на войну

За прошлый год украинский рынок премиальных авто показал наибольший рост.

2022 год выдался непростым для многих украинцев, но несмотря на это, часть премиальных автомобилей в Украине выросла до 17,5% от общего числа новых автомобилей, передает AutoConsulting. В то же время, тут скорее стоит говорить не о росте количества покупок премиальных авто, а о снижении количества проданных бюджетных авто и машин среднего ценового сегмента, что в общей статистике привело к росту процента премиум-сегмента.

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Так, за 2022 год в Украине продали 7 тысяч новых премиальных автомобилей, при этом в некоторые месяцы часть рынка новых премиальных авто даже превышала 20%. Около 50% всех новых премиальных автомобилей продали в Киеве и Киевской области. Помимо этого, премиальные авто также пользовались популярностью в Днепропетровской, Львовской и Одесской областях.

Если смотреть по конкретным маркам, то украинцы все еще предпочитают немецкий премиум, среди которого почти четверть или 25% рынка занимают автомобили BMW. Следом расположились марки Mercedes-Benz и Audi. Если говорить о самых популярных моделях, то тут лидером стал BMW X5 с 10% рынка, за ним идет Mercedes-Benz GLE и замыкает тройку лидеров BMW X6.

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