За ночь на трассе Киев-Одесса украли знаков на 50 тысяч гривен

Всего было украдено 28 дорожных знаков...

Дорожный знак является, наверное, одним из самых безобидных предметов, который вряд ли можно хотеть в свою домашнюю коллекцию, но, похоже, что это правило касается далеко не всех. Так, на днях с трассы Киев-Одесса неизвестные украли аж 28 дорожных знаков, а также стойки к ним.

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О соответствующем необычном преступлении рассказали в Укравтодоре. Известно, что все случилось неподалеку от села Знаменка, где с участка дороги Киев-Одесса М-05 исчезло в неизвестном направлении 12 металлических стоек к дорожным знакам, а также непосредственно 28 самих знаков.

Общая стоимость украденного имущества составляет больше 50 тысяч гривен. Кражу знаков у Государственного агентства автомобильных дорог зафиксировали правоохранители, которых вызвали на место инцидента. Теперь соответствующие органы будут заниматься поиском и возвращением знаков владельцу.

Укравтодор

Напомним, что недавно мы рассказывали, что делать водителю, когда на светофоре одновременно загорелось три сигнала.