ВСУ подбили редчайший комплекс ПВО россиян - видео

Украинские военные продолжают успешно уничтожать оккупантов и на этот раз ВСУ смогли подбить ЗРК Тор-М2ДТ. Согласно аналитикам из Ukraine Weapons Tracker это первый случай уничтожения российской системы противовоздушной обороны, которая изначально была заточена под использование в арктических условиях.

Читайте также: ВСУ подбили инновационный российский дрон "Мерлин ВР"

Подбить комплекс ПВО удалось бойцам 406-ой отдельной артиллерийской бригады ВСУ. Согласно информации OSINT-исследователей, подбить систему удалось неподалеку от села Челбурда в Херсонской области. На данный момент эта территория находится под временной оккупацией россиян.

Также аналитики утверждают, что для поражения Тор-М2ДТ вероятнее всего использовались высокоточные артиллерийские снаряды M982 Excalibur. Всего по российской гусеничной системе ПВО прилетело два снаряда с разницей в пару секунд. Отметим, что данная техника уникальна тем, что классическую систему Тор-М2 разместили на арктическом вездеходе ДТ-30ПМ-Т1.

Согласно данным из открытых источников, данные установки были предназначены для защиты стратегических объектов РФ в Арктике. При этом у армии РФ данные комплексы ПВО были на вооружении только у 80-ой мотострелковой бригады береговых войск Северного флота ВМФ РФ в количестве 12 штук.

#Ukraine: The first confirmed destruction of an esoteric Russian air defense system- the 9A331MDT Tor-M2DT, intended for use in Arctic environments.



The SAM system was destroyed by the 406th Artillery Brigade along with a DT-30 carrier using M982 Excalibur guided projectiles. pic.twitter.com/JYItQ4yHBl