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ВСУ подбили редчайший комплекс ПВО россиян - видео

На вооружении у российской армии было всего 12 единиц данной техники.
 |  Автор: Максим Назарук
ВСУ подбили редчайший комплекс ПВО россиян - видео
Изначально комплекс планировали использовать только в арктических условия / Wikipedia

Украинские военные продолжают успешно уничтожать оккупантов и на этот раз ВСУ смогли подбить ЗРК Тор-М2ДТ. Согласно аналитикам из Ukraine Weapons Tracker это первый случай уничтожения российской системы противовоздушной обороны, которая изначально была заточена под использование в арктических условиях.

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Подбить комплекс ПВО удалось бойцам 406-ой отдельной артиллерийской бригады ВСУ. Согласно информации OSINT-исследователей, подбить систему удалось неподалеку от села Челбурда в Херсонской области. На данный момент эта территория находится под временной оккупацией россиян.

Также аналитики утверждают, что для поражения Тор-М2ДТ вероятнее всего использовались высокоточные артиллерийские снаряды M982 Excalibur. Всего по российской гусеничной системе ПВО прилетело два снаряда с разницей в пару секунд. Отметим, что данная техника уникальна тем, что классическую систему Тор-М2 разместили на арктическом вездеходе ДТ-30ПМ-Т1.

Согласно данным из открытых источников, данные установки были предназначены для защиты стратегических объектов РФ в Арктике. При этом у армии РФ данные комплексы ПВО были на вооружении только у 80-ой мотострелковой бригады береговых войск Северного флота ВМФ РФ в количестве 12 штук.

Напомним, что для ВСУ уже едут инновационные БМП Bradley из США, которые помогут быстрее разгромить российскую армию.

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