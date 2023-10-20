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В столице возобновилась массовая эвакуация авто - что нужно знать

Вопрос эвакуации автомобилей уже успел стать проблемным в столице, ведь несмотря на засилье эвакуаторов на улицах города, ситуация с парковкой не становится лучше.
 |  Автор: Максим Назарук
В столице возобновилась массовая эвакуация авто - что нужно знать
За сентябрь на штрафплощадки увезли больше 7500 автомобилей / Facebook

Ежедневно на улицы столицы выезжают сотни эвакуаторов ради борьбы с нарушителями правил парковки. В то же время, несмотря на массовую эвакуацию авто количество неправильно припаркованных авто не становиться меньше. Так, недавно в группе Киев Автомобильный в Facebook рассказали о том, сколько автомобилей забрали на штрафплощадки только за сентябрь 2023 года.

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Информацией о количестве эвакуированных авто поделились в Инспекции по парковке, которая является исполнительным органом при Департаменте транспортной инфраструктуры при КГГА. Так, только за сентябрь 2023 года в Киеве на штрафплощадки забрали 7525 автомобилей.

При этом пользователи сети подсчитали, что основная часть средств от эвакуации оседает в карманах бизнесменов, которые предоставляют сами эвакуаторы для работы, а вот бюджет города получает сравнительно немного. "В бюджет города пошло только 752 500 гривен. А поти 22 ляма — по карманам", — написал пользователь Влад Киевский.

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Напомним, что недавно мы рассказывали об изменении порядка эвакуации транспорта в Украине

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