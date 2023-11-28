Из каких стран украинцы завозят самые дешевые авто - статистика

США в этом списке занимают далеко не лидирующую позицию

Импорт подержанных автомобилей в Украину, несмотря на ряд трудностей, постепенно увеличивается. В начале текущего года ежемесячно в страну поступало около 10 тысяч автомобилей, но к окончанию октября на таможенное оформление было подано более 27 тысяч легковых транспортных средств, которые в дальнейшем зарегистрировали в сервисных центрах МВД.

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Только в октябре 2023 года прошло таможенное оформление 27,1 тысячи подержанных легковых автомобилей. Из них наибольшее количество, а именно 16,6 тысячи (61,3%), прибыло из стран Европейского Союза. С территории стран Америки было оформлено 9,2 тысячи автомобилей, что составило 33,9%. Это значительно меньше, чем в прошлом, когда транспортные средства из США и Канады составляли более половины всего ввезенного автопарка, утверждают эксперты из Института исследований автомобильного рынка.

eauto.org.ua

Дилеры, в основном независимые, продолжают устанавливать связи с Китаем, доставив 446 автомобилей, что составляет 1,6%. При этом прибыло схожее количество легковушек из Южной Кореи - 405 штук, что почти в два раза меньше, чем из Грузии (223 штук), и еще меньше из Великобритании - 207 штук.

После значительного уменьшения импорта легковушек из стран Америки, вызванного блокировкой украинских морских портов террористами РФ, это направление постепенно восстанавливается.

Распределение пригнанных авто по ценовым сегментам / eauto.org.ua

Дилеры, которые ранее осуществляли поставки автомобилей из США и Канады, теперь нацелились на логистику через порты Европы - Литву, Румынию, Польшу. Доставка автомобилей из Америки стала дороже из-за дополнительной доставки по Европе на автовозе. Тем не менее, для моделей с рыночной ценой в Украине свыше 15-20 тысяч долларов даже такой сложный маршрут является оправданным.

Средняя стоимость авто из-за границы по странам / eauto.org.ua

Если анализировать тенденции покупки подержанных автомобилей из-за рубежа по отдельным странам, то на первом месте по таможенным итогам октября оказались Соединенные Штаты Америки с долей 33,1% и 9 тысячами легковушек. Не теряют своей привлекательности автомобили из Германии - оттуда прибыло 4,8 тысячи подержанных легковушек, что заняло второе место в этом рейтинге с долей 17,7%. Автомобили из Польши составили 3,5 тысячи, а их доля достигла 13%.

Сколько украинцы потратили на авто из-за рубежа / eauto.org.ua

Но стоит отметить, что Польша и Литва часто выступают в роли "транзитных стран", где автомобили скорее не приобретаются, а только оформляются для последующего экспорта. Поэтому фактическая доля приобретенных автомобилей там может быть меньше.

Откуда украинцы привозили авто в октябре 2023 / eauto.org.ua

Напомним, что импорт электрокаров в Украину за последнее время увеличился практически в три раза.