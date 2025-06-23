Можно ли водить авто в шлепанцах: что говорят украинские правила

Чтобы избежать проблем, лучше всегда иметь в автомобиле отдельную пару удобной обуви для вождения. Эта простая рекомендация может не только повысить безопасность, но и уберечь от возможных штрафов.

С приходом летней жары многие водители предпочитают лёгкую обувь — шлёпанцы, вьетнамки или даже управляют автомобилем босиком. Но разрешает ли это украинское законодательство и грозит ли за такое решение штраф?

Об этом сообщает bigmir.net.

В Украине, как и в большинстве европейских стран, нет прямого запрета на управление авто в шлёпанцах или другой лёгкой обуви. Тем не менее, эксперты по безопасности предупреждают, что такая практика может привести к непредсказуемым ситуациям. По Кодексу Украины об административных правонарушениях, если по неосторожности водителя — в том числе из-за обуви, которая соскальзывает с педали — возникает аварийная ситуация, это может рассматриваться как нарушение, наказуемое штрафом.

Проблема не в самой обуви, а в последствиях её использования. Если во время движения шлёпанцы или вьетнамки помешают контролировать автомобиль — например, при торможении — это может привести к административной ответственности. Однако штраф не выписывается автоматически, каждая ситуация рассматривается индивидуально.

Специалисты советуют не использовать обувь, которая легко соскальзывает или может застрять под педалями. К категории рискованной обуви также относят туфли на высоких каблуках и массивные платформы. Лучшим выбором для водителя является удобная спортивная обувь с плоской, нескользящей подошвой.

Интересно, что некоторые эксперты считают вождение босиком более безопасным, чем в шлёпанцах. Однако и этот вариант имеет недостатки — сниженная эффективность нажатия на тормоз и потенциальный дискомфорт в опасных ситуациях.

Чтобы избежать проблем, лучше всегда иметь в автомобиле отдельную пару удобной обуви для вождения. Эта простая рекомендация может не только повысить безопасность, но и уберечь от возможных штрафов.

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