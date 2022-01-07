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ГСЦ в Украине - что это и как записаться в электронную очередь
До недавнего времени, за все вопросы, которые были связаны с автомобилями в Украине отвечали так называемые МРЭО. Но данных ведомств уже не существует, они остались в прошлом вместе с милицией, которую реформировали в 2015 году.
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Сейчас в Украине за выдачу прав, техпаспортов, справок о несудимости и т.д. отвечают так называемые Сервисные центры МВД. Сегодня мы разберемся, что входит в полномочия этих структур, а также поговорим, в чем отличие между ГСЦ, ТСЦ и РСЦ.
Что такое ТСЦ или ГСЦ в Украине
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Как мы уже говорили, МРЭО превратились в сервисные центры. Заведует деятельностью всех сервисных центров в Украине - Главный сервисный центр (ГСЦ). Ему подчиняются территориальные сервисные центры (ТСЦ), а им, в свою очередь, подчиняются региональные сервисные центры (РСЦ).
В сервисных центрах всех уровней предоставляют следующий перечень услуг:
- выдача и замена удостоверения водителя
- регистрация и перерегистрация транспортных средств
- выдача и сохранение номерных знаков
- оформление разрешения на перевозку небезопасных грузов
- сдача экзаменов на получения прав надлежащей категории
- согласование конструкции транспортных средств
- справка о несудимости
На данный момент в Украине работает 158 сервисных центров.
Как зарегистрироваться в сервисном центре МВД Украины
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По большому счету регистрация в сервисном центре МВД подразумевает собой одно из двух действий:
- регистрация по месту в самом сервисном центре;
- регистрация через электронную очередь.
Если речь идет о регистрации по месту, то тут все максимально просто. Клиенту просто нужно прийти в сервисный центр, взять талончик на необходимый вид услуги и дождаться своей очереди. Последнее, бывает очень проблематичным, так как при записи офлайн, непосредственно в Сервисном центре, людям приходится ожидать по несколько часов, поэтому водители рекомендуют на процедуры оформления в СЦ МВД выделить целый день.
Электронная очередь ГСЦ Украины - как записаться
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Вторым вариантом записи в сервисный центр является электронная очередь. Данная процедура является более удобнаой по мнению большинства водителей, ведь позволяет сэкономить драгоценное время.
Алгоритм записи через электронную очередь следующий:
- На сайте ГСЦ МВД нужно выбрать раздел "запись в электронную очередь";
- После этого нужно авторизоваться при помощи: КЕП; mobile ID; bank ID;
- После авторизации, нужно нажать кнопку "зарегистрироваться";
- В появившемся поле нужно ввести ФИО, номер телефона и email;
- Далее нужно выбрать населенный пункт, номер сервисного центра и вид услуги;
- После этого нужно выбрать желаемое время и дату получения услуги;
- В конце на экране появиться талон электронной очереди, который также отправиться на указанную раньше почту.
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