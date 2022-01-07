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ГСЦ в Украине - что это и как записаться в электронную очередь

Что такое ТСЦ или ГСЦ и как зарегистрироваться на сайте МВД Украины.
 |  Автор: Максим Назарук
ГСЦ в Украине - что это и как записаться в электронную очередь
Сервисный центры предоставляют обильный список услуг / ГСЦ МВД

До недавнего времени, за все вопросы, которые были связаны с автомобилями в Украине отвечали так называемые МРЭО. Но данных ведомств уже не существует, они остались в прошлом вместе с милицией, которую реформировали в 2015 году.

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Сейчас в Украине за выдачу прав, техпаспортов, справок о несудимости и т.д. отвечают так называемые Сервисные центры МВД. Сегодня мы разберемся, что входит в полномочия этих структур, а также поговорим, в чем отличие между ГСЦ, ТСЦ и РСЦ.

Что такое ТСЦ или ГСЦ в Украине

ГСЦ МВД
ГСЦ МВД

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Как мы уже говорили, МРЭО превратились в сервисные центры. Заведует деятельностью всех сервисных центров в Украине - Главный сервисный центр (ГСЦ). Ему подчиняются территориальные сервисные центры (ТСЦ), а им, в свою очередь, подчиняются региональные сервисные центры (РСЦ).

В сервисных центрах всех уровней предоставляют следующий перечень услуг:

  • выдача и замена удостоверения водителя
  • регистрация и перерегистрация транспортных средств
  • выдача и сохранение номерных знаков
  • оформление разрешения на перевозку небезопасных грузов
  • сдача экзаменов на получения прав надлежащей категории
  • согласование конструкции транспортных средств
  • справка о несудимости

На данный момент в Украине работает 158 сервисных центров.

Как зарегистрироваться в сервисном центре МВД Украины

ГСЦ МВД
ГСЦ МВД

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По большому счету регистрация в сервисном центре МВД подразумевает собой одно из двух действий:

  1. регистрация по месту в самом сервисном центре;
  2. регистрация через электронную очередь.

Если речь идет о регистрации по месту, то тут все максимально просто. Клиенту просто нужно прийти в сервисный центр, взять талончик на необходимый вид услуги и дождаться своей очереди. Последнее, бывает очень проблематичным, так как при записи офлайн, непосредственно в Сервисном центре, людям приходится ожидать по несколько часов, поэтому водители рекомендуют на процедуры оформления в СЦ МВД выделить целый день. 

Электронная очередь ГСЦ Украины - как записаться

ГСЦ МВД
ГСЦ МВД

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Вторым вариантом записи в сервисный центр является электронная очередь. Данная процедура является более удобнаой по мнению большинства водителей, ведь позволяет сэкономить драгоценное время.

Алгоритм записи через электронную очередь следующий:

  1. На сайте ГСЦ МВД нужно выбрать раздел "запись в электронную очередь";
  2. После этого нужно авторизоваться при помощи: КЕП; mobile ID; bank ID;
  3. После авторизации, нужно нажать кнопку "зарегистрироваться";
  4. В появившемся поле нужно ввести ФИО, номер телефона и email;
  5. Далее нужно выбрать населенный пункт, номер сервисного центра и вид услуги;
  6. После этого нужно выбрать желаемое время и дату получения услуги;
  7. В конце на экране появиться талон электронной очереди, который также отправиться на указанную раньше почту.

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