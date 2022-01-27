В МВД закупят еще 80 "фантомов" и будут фиксировать среднюю скорость

Все эти меры призваны повысить безопасность на украинских дорогах

Два дня назад в Украине запустили первые авто фантомы на дороги. За одни сутки 4 автомобиля зафиксировали 990 нарушений скоростных ограничений в городе.

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Учитывая высокую эффективность таких автомобилей, в МВД поделились планами купить еще 80 подобных машин в ближайшие два года. Помимо этого, был разработан закон, который позволяет измерять среднюю скорость ТС на автомагистрали, о чем сообщил на своей страничке в FB Антон Геращенко.

Если говорить о фантомах, то закупать их планируют постепенно. Так, в 2022 купят 30 автомобилей, а в 2023 - еще 50. Помимо стационарных камер и машин-фантомов, в Министерстве также хотят начать измерять среднюю скорость на трассе.

В случае, когда машина проезжает определенный участок дороги между двумя камерами за меньшее время, чем это возможно не нарушая скоростной режим, водитель будет получать штраф. Подобное новшество связано с тем, что сегодня водители едут с той скоростью с которой хотят, а потом снижают скорость исключительно перед камерами фиксации скорости.

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