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Автошкола будет не нужна: учить правила разрешат самостоятельно
Недавно МВД Украины представило новый законопроект № 7354, который даст возможность будущим водителям учить теоретическую часть без автошколы. Несмотря на относительные поблажки в процессе обучения теории, контроль за сдачей экзамена будет усилен.
“Таким образом, с одной стороны мы предлагаем либерализовать процесс подготовки к теоретическому экзамену, а с другой исключить коррупционную составляющую путем введения административной ответственности в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами”, – сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.
В новом законопроект предложили ввести ответственность для сотрудников СЦ МВД и других учреждений за нарушение порядка приема экзаменов на получение прав. Согласно с новым правилам, в КУоАП могут добавить две новых статьи:
- нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств (ст. 127-3). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 1 тыс до 2 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан (по состоянию на сегодня, эта сумма составляет от 17 тыс грн до 34 тыс грн)
- нарушение порядка государственной аккредитации заведений, проводящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств, и аттестации их специалистов и порядка оформления или выдачи водительского удостоверения (ст. 127-4). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 500 до 1 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан (по состоянию на сегодня эта сумма составляет от 8,5 тыс грн до 17 тыс грн).
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