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Нулевую растаможку в Украине могут отменить уже через месяц

Законопроект с соответствующим предложением уже был отправлен в Верховную Раду.
 |  Автор: Максим Назарук
Нулевую растаможку в Украине могут отменить уже через месяц
По словам депутатов, доходная часть бюджета несет слишком большие потери / Госпогранслужба

Благодаря нулевой растаможке, которую ввели в правительстве на период военного времени, в Украину ввезли более 100 тысяч автомобилей. Отсутствие налогов позволило семьям сохранить около 13 млрд гривен.

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В то же время, последние несколько недель чиновники бъют тревогу и требуют возобновить пошлины на авто из Европы. На этот раз вернуть налоги на авто предлагает законопроект № 7418.

Документ предусматривает отмену нулевой растаможки и возвращения схемы легализации автомобилей в Украине, которая действовала до начала войны. Авторы подчеркнули, что автомобили якобы не являются предметом первой необходимости и не влияют не бесперебойною работу экономики. 

В любом случае, отмены льготной растаможки за один день или даже неделю ждать не стоит. Сейчас депутаты предлагают отменить процедуру льготной растаможки с 1 июля 2022 года.

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