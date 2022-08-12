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В Украине изменились правила проезда на оккупированные территории

Изменения вступили в силу с сегодняшнего дня 12 августа.
 |  Автор: Максим Назарук
В Украине изменились правила проезда на оккупированные территории
Теперь выпускать через пункты пропуска будут только по специальным справкам / EPA/UPG

Несмотря на войну, с территории Украины все еще можно попасть на временно-оккупированные территории, правда теперь для этого нужно оформлять специальный пропуск. Речь идет о специальных правилах выезда на территорию оккупированных областей.

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В оккупированные регионы можно будет проехать только при наличии заявки, которую нужно оформлять в электронном виде. После формирования заявки будет невозможно изменить какие-либо данные (дата выезда, номер или марка автомобиля), поэтому граждан просят ответственно отнестись к заполнению заявок на выезд.

В пресс-службе Луганской обладминистрации сообщили, что все заявки, которые были сформированы по старым правилам до 11 августа, остаются актуальными и будут сохранены. В случае возникновения каких-либо вопросов граждан попросили обращаться по телефонам:

  • (099) 213-88-81;
  • (093) 161-57-03.

Напомним, что с недавних пор в Украине также ввели ограничения на въезд и выезд из Донецкой области.

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