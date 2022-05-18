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США передали Украине боевые вертолеты - что известно

Речь идет о вертолетах Ми-17, которые раньше использовались армией США.
 |  Автор: Максим Назарук
США передали Украине боевые вертолеты - что известно
В ближайшее время, союзники намеренны передать Украине еще 8 боевых вертолетов / Wikipedia

Помимо боевых вертолетов Ми-17 в количестве трех единиц, США планируют передать еще одну партию вертолетов для выполнения боевых заданий солдатами ВСУ. Как сообщает журналист Foreign Policy Джейк Детч, это только первая часть военной помощи от США.

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Так, по имеющейся информации, уже в ближайшее время в Украину прибудет еще 8 вертолетов Мі-8 і Мі-17. Поставки этой техники были предусмотрены в поставке американской военной помощи, размер которой составляет 800 млн долларов.

Журналист также отметил, что США уже отправили 74 из 90 обещанных гаубиц, большая часть которых уже находится на полях битв. Помимо этого Украине было передано 60% от обещанных 209 тысяч снарядов.

При этом, только за последние сутки США направили в Украину 10 самолетов с военной помощью.

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