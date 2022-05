США передали Украине боевые вертолеты - что известно

Помимо боевых вертолетов Ми-17 в количестве трех единиц, США планируют передать еще одну партию вертолетов для выполнения боевых заданий солдатами ВСУ. Как сообщает журналист Foreign Policy Джейк Детч, это только первая часть военной помощи от США.

Так, по имеющейся информации, уже в ближайшее время в Украину прибудет еще 8 вертолетов Мі-8 і Мі-17. Поставки этой техники были предусмотрены в поставке американской военной помощи, размер которой составляет 800 млн долларов.

Журналист также отметил, что США уже отправили 74 из 90 обещанных гаубиц, большая часть которых уже находится на полях битв. Помимо этого Украине было передано 60% от обещанных 209 тысяч снарядов.

При этом, только за последние сутки США направили в Украину 10 самолетов с военной помощью.

Pentagon update on Russia’s invasion of Ukraine on Day 82:



• 🇺🇦 has put 74/90 🇺🇸-provided howitzer artillery into the fight

• 🇺🇸 allies sent 10 flights of military aid for 🇺🇦 in 24hr

• 🇺🇦 has 3 new Mi-17 helos from 🇺🇸

• 🇺🇦 pushed 🇷🇺 troops from Kharkiv to w/i 2 mi of border