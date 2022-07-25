Украина получила инновационные польские танки PT-91 Twardy

Западные партнеры продолжают поставлять Украине самое современное оружие для борьбы с россиянами.

Недавно в Украину поступили первые польские танки PT-91 Twardy, которые раньше обещали передать Украине местные власти. О поступлении новых танков в Украину сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"PT-91 Twardy от Польши уже в Украине. Спасибо нашим друзьям", - написал он у себя в Telegram-канале.

Кроме информации о поступлении новой техники, никакой информации о том сколько новых танков было передано Украине Ермак не сообщил. Отмети, что это не первая партия танков, которые Польша отдает Украине. Ранее, в Украину уже поставили партию Т-72 в количестве 200 штук.

Отметим, что польский PT-91 Twardy является усовершенствованием танка Т-72М1. В ходе глубокой модернизации танк получил новую систему управления огнем DRAWA и динамическую защиту ERAWA. Данные танки выпускались с 1995 года по 2002 года, и за это время успели выпустить 232 танка.

Напомним, что ранее Польша передала Украине целый батальон бронемашин для ВСУ.